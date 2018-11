Polacy nie szukają informacji na temat gotowych dań, bo ich nie potrzebują

Aż 75% mieszkańców dużych miast nie szuka informacji nt. gotowych dań przed ich zakupem. Prawie połowa z nich nie ma takiej potrzeby. Natomiast 53% badanych nie umie wskazać, gdzie sieci powinny przedstawiać komunikaty dot. tych produktów. 17% uważa, że najlepsze do tego byłyby gazetki handlowe. 15% wymienia stoiska. Tak wykazało badanie wykonane przez Grupę AdRetail i Hiper-com Poland.

Eksperci różnie wyjaśniają tę sytuację. Niektórzy tłumaczą to nieustannym pośpiechem konsumentów. Z drugiej strony twierdzą, że nasz rynek jest jeszcze na etapie tworzenia. Inni dodają, że sklepy nie są uznawane za dobre miejsca do kupowania takich artykułów. Część specjalistów przewiduje, że świadomość klientów będzie rosła wśród ludzi zainteresowanych zdrowym odżywianiem i takie informacje coraz częściej będą im potrzebne.

– Z moich obserwacji wynika, że gotowe dania jadają najczęściej osoby mocno zapracowane. W dużych miastach stanowią one liczną grupę. Żyją i jedzą szybko. Nie mają czasu na szukanie jakichkolwiek treści na temat odżywiania. I nie muszą tego robić, bo takie produkty są im dostarczane już nie tylko do pracy, ale nawet prosto do ich aut. W dużych miastach ludzie jadący rano do firm mogą kupować zapakowane obiady, np. świeżo ulepione pierogi, stojąc w ulicznych korkach – komentuje Maciej Tygielski, szef sprzedaży w Grupie AdRetail.