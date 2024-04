Polacy robią wojenne zapasy? Oto jak wygląda sprzedaż konserw

Drugi krok to skompletowanie plecaka ewakuacyjnego, który RCB nazywa "plecakiem bezpieczeństwa". Według RCB powinien on zawierać między innymi: radio na baterie i dodatkowe baterie, latarkę, najważniejsze dokumenty, zapalniczkę lub zapałki, maski oddechowe, mapę lokalnych dróg, kompas, GPS, otwieracz do puszek, jedzenie na dwa dni, nóż, ołówek i notes, sztućce, kurtkę przeciwdeszczową, apteczkę, śpiwór, worki na śmieci, ubranie na zmianę, mydło, żel do dezynfekcji, kombinerki, łom, narzędzie wielofunkcyjne, gotówkę w niewielkich nominałach, butelkę filtrującą z nowym filtrem, gumy, sznurki, opaskę zaciskową.