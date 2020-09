Polacy sprawdzili pochodzenie miliona produktów. Lęk przed kryzysem skłania do zakupów tego, co rodzime

W pół roku Polacy sprawdzili za pomocą aplikacji Pola pochodzenie prawie miliona produktów - podaje czwartkowa "Rzeczpospolita". To rekord w historii tej bezpłatnej aplikacji. Jest dostępna od 5 lat, stworzył ją think tank Klub Jagielloński. Korzysta z niej już 750 tys. osób.

– Po wybuchu pandemii nastąpił bardzo zauważalny wzrost popularności naszej aplikacji i to bez żadnych działań wspierających. Wyraźnie wzrosła świadomość tego, że trzeba teraz wspierać polskie firmy, że im więcej pieniędzy zostanie w kraju, tym szybciej wyjdziemy w kryzysu – powiedział "Rz" Mateusz Perowicz, koordynator Poli.

Podobną tendencję pokazują także badania ICAN Research. Wynika z nich, że trzy czwarte ankietowanych Polaków często kupuje krajowe produkty, a co drugi wybiera je teraz częściej niż w zeszłym roku. Ponad połowa badanych wskazała, że wybierając polskie produkty, może się przyczynić do spadku bezrobocia i rozwoju polskiej przedsiębiorczości, a także do wzrostu zamożności społeczeństwa.