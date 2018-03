Polacy szturmują sklepy. Ostatnia sobota przed zakazem handlu to armagedon

Sobota to ostatni dzwonek, by zrobić zakupy. W niedzielę 11 marca może być za późno – większość sklepów będzie zamknięta. Polacy postanowili więc zrobić zapasy. Efekt? W sklepach puste półki, na parkingach brakuje miejsc.

Pierwsza niedziela z zakazem handlu zbliża się wielkimi krokami – 11 marca Polacy nie zrobią zakupów w większości sklepów. Ustawa przewiduje szereg wyjątków, ale w szczegółach, krótko mówiąc – można się pogubić. To może skutkować tym, że wszyscy ci, którzy wybiorą się do hipermarketów po zakupy spożywcze… pocałują klamkę.

Czytelnicy już od tygodnia przesyłają nam zdjęcia świadczące o tym, że Polacy masowo wybrali się na zakupy. Jedni postanowili zrobić zapasy w tygodniu, co skończyło się długimi kolejkami, zazwyczaj wieczorem, kiedy większość wraca z pracy. Inni zostawili uzupełnianie lodówki na ostatnią chwilę. Doszło już nawet do tego, że klienci wykupują produkty, które wydawać by się mogło – nie są pilnie potrzebne, kiedy sklep jest zamknięty przez jeden dzień w tygodniu. A do nich z pewnością należą papierowe ręczniki.