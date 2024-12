Polacy wolą dotknąć, zanim kupią. Wielki zwrot w zwyczajach klientów

Według najnowszego raportu UCE Research i Grupy Blix, 28 proc. Polaków planuje zrobić świąteczne zakupy spożywcze tuż przed Wigilią . To znaczący wzrost w porównaniu z 21,2 proc. w ubiegłym roku. Dodatkowo, 33,8 proc. respondentów zadeklarowało zakupy w tygodniu przed świętami. To wynik wyższy o jeden punkt procentowy względem roku poprzedniego. Takie zmiany w zachowaniach klientów mogą być efektem promocji, które sieci handlowe oferują w okresie przedświątecznym.

W raporcie dostrzeżono także ciekawą tendencję: 11 proc. konsumentów zrobiło zakupy na początku grudnia, co stanowi spadek z poprzednich 22 proc. Jak tłumaczy Łukasz Moszyński z Grupy Blix, przesunięcie to może wynikać z planowania zakupów pod kątem późniejszych promocji oraz lepszej kontroli nad budżetem domowym .

Znaczący odsetek Polaków, 74,6 proc. , nadal wybiera zakupy w sklepach stacjonarnych. W raporcie podkreślono, że wzrost w zakupach offline wyniósł 4,2 punktu procentowego, co sugeruje, że konsumenci cenią możliwość bezpośredniej oceny produktów oraz doświadczania świątecznej atmosfery. Mniej popularne stały się zakupy hybrydowe i online , co tłumaczone jest wyższymi kosztami dostaw i chęcią uniknięcia złożonych planów zakupowych na przyszłość.

Z analizy raportu wynika, że w kontekście zakupów spożywczych Polacy chętniej powracają do tradycyjnych sposobów, co może być chwilowym dostosowaniem do obecnych warunków rynkowych. "Zakupy świąteczne mają swój specyficzny, tradycyjny wymiar. Konsumenci często preferują samodzielne wybieranie produktów, szczególnie świeżych" – zauważa Marcin Lenkiewicz z Grupy Blix.