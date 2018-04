Polacy zwariowali na punkcie rzemieślniczych lodów. Dużych graczy ratuje eksport, a my podpowiadamy jak rozpoznać te naprawdę naturalne

Długie i powywijane we wszelkich kierunkach kolejki przed okienkami z naturalnymi lodami nie pozostawiają złudzeń. Szał na słodką ochłodę, nakładaną packą, trwa w najlepsze. Drobni przedsiębiorcy zbijają kokosy, a duzi gracze testują gusta Europejczyków. Kto wygra? Okazuje się, że wszyscy.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Lody naturalne powinny być cięższe, gęstsze i mniej napowietrzone od tych z pudełka. (East News, Fot: East News)

Jak już pisaliśmy w money.pl, Polska staje się lodową potęgą. Najbardziej efektownie produkcja lodów wzrosła w Polsce w 2016 r. Wzrost o 29 proc. w porównaniu do roku poprzedniego okazało się być najwyższą dynamiką w całej Europie.

Dzięki temu wskoczyliśmy na piąte miejsce na starym kontynencie - przed Wielką Brytanią, a zaraz za Hiszpanią. Na punkcie lodów z Polski oszaleli wtedy Grecy. Z ciekawostek warto odnotować też sukcesy naszych firm w Gambii i Libii. Szybko rośnie też eksport do Izraela.

Pyszne lody moga być też zdrowe

Według danych Eurostatu produkcja lodów w Polsce nigdy nie była większa. Przedtem najlepszy był rok 2007, ale po światowym kryzysie finansowym przyszły trzy lata chude. To już jednak za nami. Teraz aspirujemy do miana europejskiej potęgi. Co potwierdzają najnowsze dane.

W policzonych już pierwszych trzech kwartałach 2017 r. eksport zwiększył się o kolejne 23 proc. do blisko 51 tys. ton, a jego wartość wyniosła 104 mln euro, czyli 21 proc przed rokiem. Oznacza to, że w pierwszych dziewięciu miesiącach 2017 r. polscy producenci sprzedali za granicę więcej lodów niż w całym - rekordowym do tej pory - 2016 r.

Codziennie nowe smaki

Co jednak niezwykle ciekawe te świetne wyniki związane są z jednoczesnym sukcesem małych cukierni i restauracji, które wzięły się za produkcje lodów rzemieślniczych Skąd to wiemy?

Według GUS każdy z nas w 2017 r. miesięczne zjadał średnio 236 ml lodów. Było to o 7,7 proc. mniej, niż w 2016 r. Dane dotyczą jednak tylko konsumpcji lodów w gospodarstwach domowych, czyli tych, które kupujemy wprost ze sklepowych zamrażarek od dużych producentów.

Eksperci nie mają złudzeń, że ten spadek związany jest z tym, że dużo częściej niż przed laty wybieramy lody rzemieślnicze sprzedawane w lokalach i prosto z okienka. Dlatego duzi producenci jak: Koral, Grycan, Augusto, Bambino i Mlekowita chcąc dalej się rozwijać, musieli bardziej ekspansywnie zaatakować rynki zagraniczne.

A czym serca Polaków zdobyli producenci lodów rzemieślniczych? Oczywiście naturalnymi składnikami i zmieniającymi się jak w kalejdoskopie smakami. Żeby utrzymać się na tym rynku, trzeba eksperymentować i codziennie proponować klientom nowe smaki, czy niezwykłe połączenia już dobrze znanych. Lody o smaku czekolady z grzybami Mamy zatem lody: czarny kokos - barwione popiołem z palonej łupiny kokosa, o smaku japońskiej herbaty matcha, białego wina, czekolady z grzybami, sushi, whisky, bo przecież słony karmel już nikogo nie zaskakuje.

Pytanie tylko, ile w poszczególnych lodach naturalnych jest tej natury? Ile jednak w ostatecznym produkcie, za który przychodzi nam płacić od 3,5 zł do nawet kilkunastu zł za packę, jest proszku lub owocowej pasty?

Wszystko zależy oczywiście od ich producenta, ale jak podkreślają eksperci z branży to, że do nakładania lodów używa się teraz pacek, zamiast gałek, czy maszyn, nie oznacza, że wszystkie składniki pochodzą z natury.

Nikt przecież nie miesza składników ręcznie, kiedy może zrobić to maszyna, rzecz jednak w tym co do niej wrzuci. Pasta owocowa, która z reguły dodaje się do lodów, choć brzmi mało naturalnie wcale nie musi zawierać połowy tablicy Mendelejewa.

Jak rozponać naturalne?

Droższe pasty - szczególnie tej włoskiej produkcji - są często produkowane tylko z naturalnych składników. Przyczyna, dla której lepiej dodać pastę w miejsce np. mrożonych owoców, jest prozaiczna. Mrożonka w lodach mocno je rozwadnia, przez co tracą swój naturalnie śmietankowy smak.

W sezonie wysypu owoców, producentom tych w 100 proc. naturalnych jest trochę łatwiej, bo można używać wtedy świeżych: truskawek, porzeczek czy jagód. Bez względu na porę roku można z kolei dodać inne naturalne składniki jak: czekoladę, kawę. Podstawę do produkcji można tez zawsze przygotować ze świeżych jajek, mleka, i cukru.

Jak jednak już po odstaniu swoich 20-30 minut w ogonku we Wrocławiu przed słynną lodziarnią na Bema, warszawską na Puławskiej czy w Poznaniu na Kościelnej, zorientować się czy warto było tyle czekać w upale?

Niestety nie ma stuprocentowej metody, która pozwoli nam na stwierdzenie, że w naszych ustach rozpływają się lody rzemieślnicze. Jednak jak podpowiadają eksperci, kiedy będą one mniej napowietrzone, gęstsze, cięższe i wyraźnie wyczuwać będziemy mleko, pewność będzie większa.