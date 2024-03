Polak zbudował biznes wart miliardy. Ma bezcenną radę

Ma biznes wart miliardy. Podzielił się radą

Zachowania, o których mówił biznesmen, to przede wszystkim sytuacje, które wywołują zbędny stres. To np. zbyt duża zależność od następnej pensji - życie od pierwszego do pierwszego. Zdaniem Dobrzyckiego to powoduje, że człowiek nie prowadzi biznesu w odpowiedni sposób, czyli myśląc o długofalowych skutkach swojego działania.