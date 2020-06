Policja "ścigała" hiszpańskie ziemniaki, które miały udawać polskie. Sklep się tłumaczy

- Do niedawna faktycznie sprzedawaliśmy ziemniaki hiszpańskie. Przed ich wycofaniem zrobiliśmy we wszystkich sklepach tygodniową przerwę w sprzedaży, by polskie nie pomieszały się z hiszpańskimi, po czym wprowadziliśmy do sprzedaży ziemniaki krajowe. Niestety, z tyłu skrzynki, do której zostały przesypane ziemniaki, zachowała się etykieta, wskazująca jako kraj pochodzenia Hiszpanię i z tego wynikło zamieszanie – wyjaśnia w rozmowie z Wirtualną Polską rzeczniczka.