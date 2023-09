Policja szuka oszusta. Wyłudził ponad 100 tys. zł

Do przestępstwa doszło 10 sierpnia na os. Staszica w Gorzowie Wielkopolskim. Starsza kobieta uwierzyła w historię o wypadku spowodowanym przez jej syna. Kobieta przekazała nieznajomemu ponad 100 tys. zł., wierząc, że to jedyny sposób, aby jej syn uniknął więzienia. Okazało się, że była to historia stworzona na potrzeby oszustwa.