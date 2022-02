"Policyjny kurier" przyjechał po biżuterię nad ranem. Seniorki oszukane na 100 tys. zł

Kobieta nie podejrzewała, że ma do czynienia z oszustwem i przekazała kilkadziesiąt tys. zł. "kurierowi", który przyszedł do jej mieszkania. Tej samej nocy do 86-latki z Wrzeszcza zadzwonił oszust, który podał się za jej syna. Powiedział, że jest sprawcą wypadku i potrzebuje pieniędzy na kaucję. Ok. godz. 4 nad ranem pokrzywdzoną odwiedził "policyjny kurier" i odebrał od kobiety kilkadziesiąt tys. zł. oraz biżuterię.