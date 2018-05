Polkomtel wprowadzał w błąd w reklamach sieci 36.6. Sąd utrzymał karę 5 mln zł z 2012 r.

Reklamy nieistniejącej już sieci komórkowej 36.6 wprowadzały klientów w błąd, dlatego kara niemal 5 mln nałożona na spółkę Polkomtel była właściwa. Tak ostatecznie uznał sąd. Pierwszy wyrok w tej sprawie zapadł w 2012 r.

W reklamach należącej do Polkomtela sieci 36.6 podkreślano, że cena połączenia telefonicznego do wszystkich sieci wynosi 29 groszy za minutę. Była to jednak klasyczna półprawda, jeśli nie ćwierćprawda.