Połowa uchodźców z Ukrainy to dzieci. "Potrzebujemy systemu"

– Jesteśmy pod ogromnym wrażeniem społeczności naszego kraju, która natychmiast ruszyła do pomocy. Ten odzew, który ukraińscy uchodźcy otrzymali od Polaków, jest naprawdę fantastyczny. Natomiast z naszej perspektywy ważne jest to, żeby zastanowić się nad tym co dalej. Wiele osób przyjęło uchodźców do siebie, udzieliło im pomocy, ale za chwilę zmierzymy się z problemem Co dalej ma się wydarzyć z tymi ludźmi. Połowa z nich to są dzieci, które za chwilę muszą iść do szkoły. Konieczna jest opieka zdrowotna. Konieczne jest stworzenie systemu do dalszego działania i pomagania tym ludziom – powiedziała w programie "Money. To się Liczy" Renata Bem, z–ca dyrektora generalnego UNICEF Polska.