Polscy filmowcy kontra PiS. Alarmują ws. spotkania Morawieckiego

Dodał, że nieznany jest przebieg spotkania Morawieckiego z Hastingsem, co jest "sytuacją niepokojącą". - Te wszystkie okoliczności sprawiły, że SFP postanowiło złożyć zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 231 Kodeksu Karnego przez przedstawicieli władzy państwowej. Liczymy na to, że prokuratura bardzo pilnie rozpocznie postępowanie karne i zwróci się do KPRM o dokumentację, informacje niezbędne do ustalenia przebiegu spotkania szefa Netflix z panem premierem Morawieckim i będzie mogła podejmować stosowne decyzje procesowe - podsumował Pietrzak.