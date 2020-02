Polska Bezgotówkowa – szansa dla Twojego biznesu

Inicjatywa Polska Bezgotówkowa to okazja dla przedsiębiorców, którzy chcieliby umożliwić swoim klientom dokonywanie płatności bezgotówkowych. Co możesz zyskać, przystępując do Programu?

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

(Pixabay.com)

Przeprowadzone w 2019 roku badania „Płatności bezgotówkowe oczami Polaków 2019” pokazują, że płatności bezgotówkowe cieszą się coraz większą popularności – aż 66% Polaków preferuje płatności kartą, a 7% płatności smartfonami i innymi urządzeniami. Jeżeli Twoja firma nie obsługuje jeszcze płatności bezgotówkowych, najwyższy czas to zmienić.

Terminal dla Twojej firmy

Polska Bezgotówkowa to Program stworzony przez Związek Banków Polskich, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, agentów rozliczeniowych oraz organizacje płatnicze Visa i Mastercard. Przyświeca mu idea promowania nowoczesnych i wygodnych płatności bezgotówkowych. Uczestnicy Programu nie ponoszą kosztów instalacji terminali płatniczych, są także zwolnieni z opłat za użytkowanie urządzeń przez pierwsze 12 miesięcy od momentu zainstalowania lub do momentu osiągnięcia obrotu 100 000 zł na jednym terminalu. W ramach Programu Polska Bezgotówkowa firma może otrzymać maksymalnie trzy terminale.

Program stworzony został z myślą o małych i średnich przedsiębiorcach, którzy przez ostatni rok nie przyjmowali płatności bezgotówkowych, a także o przedsiębiorcach, którzy dopiero rozpoczynają działalność. Mogą wziąć w nim także udział sieci handlowo-usługowe oraz franczyzowe, które obejmują mniej niż 5 placówek. Formularz on-line, za którego pośrednictwem możesz zgłosić chęć udziału w Programie, dostępny jest na stronie: https://www.polcard.pl/polska-bezgotowkowa/. First Data Polcard jest jednym z partnerów Programu – po otrzymaniu Twojego zgłoszenia przedstawiciel firmy skontaktuje się z Tobą i przedstawi zasady współpracy. Po upływie czasu, w którym zwolniony będziesz ze wszelkich opłat, możesz liczyć na przedłużenie współpracy na korzystnych warunkach – opłata miesięczna za używanie terminala przez kolejny rok wynosiła będzie tylko 1 zł.

Polska Bezgotówkowa – korzyści dla Twojej firmy

Płatności bezgotówkowe – kartą, BLIK-iem czy telefonem, stają się coraz bardziej popularne. Trend jest wyraźny – klienci chcą płacić szybko i wygodnie , a co za tym idzie – preferują sklepy i punkty usługowe, które akceptują płatności bezgotówkowe. Udostępniając klientom terminal, wychodzisz naprzeciw ich oczekiwaniom, a jednocześnie zwiększasz konkurencyjność swojego biznesu.

Jakie są zalety posiadania terminala płatniczego?

Zwiększysz obrót – klienci korzystający z Twoich usług nie będą ograniczeni ilością gotówki, którą posiadają przy sobie.

– klienci korzystający z Twoich usług nie będą ograniczeni ilością gotówki, którą posiadają przy sobie. Zyskasz nowych klientów – nowoczesny terminal umożliwi Ci świadczenie nowych usług, takich jak wypłata gotówki (cash back), opłacenie rachunków czy doładowanie telefonu za pomocą wydruku z terminala.

– nowoczesny terminal umożliwi Ci świadczenie nowych usług, takich jak wypłata gotówki (cash back), opłacenie rachunków czy doładowanie telefonu za pomocą wydruku z terminala. Przyspieszysz obsługę klientów – transakcje zbliżeniowe są naprawdę szybkie, uregulowanie rachunku zajmie klientowi maksymalnie kilkadziesiąt sekund.

– transakcje zbliżeniowe są naprawdę szybkie, uregulowanie rachunku zajmie klientowi maksymalnie kilkadziesiąt sekund. Zwiększysz własne bezpieczeństwo – brak gotówki w kasie minimalizuje ryzyko kradzieży.

– brak gotówki w kasie minimalizuje ryzyko kradzieży. Zaoszczędzisz czas i pieniądze – obrót bezgotówkowy to ogromne ułatwienie w prowadzeniu biznesu. Środki z transakcji trafiają bezpośrednio na Twoje konto.