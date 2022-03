Polska firma handluje z Rosjanami i Ukraińcami. "To jest schizofrenia"

– Już dwie firmy z Charkowa poprosiły nas o pomoc w znalezieniu w Polsce miejsca, do którego mogłyby się przenieść, by nadal prowadzić działalność. Szukamy dla nich powierzchni - mówi w rozmowie WP Finanse prezes Jacek Piechota. - To są nie tylko firmy produkcyjne, także consultingowe. Tam rozgrywa się prawdziwy dramat, dlatego włączamy się w pomoc. Rozumiem też małe polskie firmy, które są teraz rozdarte, handlują z Rosją, bo to ich główny rynek zbytu. Nie mniej jednak uważam, że bojkot ma sens. Trzeba tak mocno jak tylko się da wywierać presję na Rosję, dawać odczuć zwykłym obywatelom tego kraju, jakich strasznych rzeczy dopuścił się ich przywódca – uważa.