Niemieckie markety bojkotują towary z Rosji. Czyszczą półki z wódki, jedzenia i słodyczy

Również Netto, należące do duńskiej grupy Salling, poinformowało, że przestało sprzedawać rosyjskie towary w Niemczech i innych krajach europejskich. Dotyczy to około 20 produktów, m.in. wódki, czekolady i pasty do zębów. Grupa uczestniczy również w akcji humanitarnej poprzez darowizny finansowe i rzeczowe.