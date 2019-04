Polska na zwolnieniach. Na chorobowym spędziliśmy w sumie 144 mln dni

20 mln zwolnień lekarskich to rekord w skali kraju. Chorujemy częściej, ale krócej - wynika z najnowszego raportu ZUS.

Co drugi Polak w 2018 roku skorzystał ze zwolnienia lekarskiego – pisze "Fakt" powołując się na raport. Niemal 20 mln zwolnień wpłynęło do końca roku do ZUS.