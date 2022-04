Polska nie zapłaci Rosji za gaz w rublach. PGNiG opublikował komunikat ws. dostaw

"Czekamy na interpretację KE, która ma określić, czy taka płatność będzie łamała sankcje czy nie" - powiedział w piątek premier Mateusz Morawiecki. Zaznaczył, że Polska będzie trzymała się linii wypracowanej przez prawników z Komisji Europejskiej. "Jeżeli zostanie to uznane przez KE za element niełamiący pakietu sankcyjnego, to wtedy wszystkie państwa będą podejmowały decyzje samodzielnie. Jeżeli zaś będzie odwrotnie, to my, będąc w awangardzie tych wszystkich, którzy domagają się jak najmocniejszych sankcji, będziemy również trzymać się zapisów proponowanych przez Komisję Europejską" - powiedział premier.