Polska numerem jeden w Unii. Sprzęt znad Wisły jedzie do Niemiec, Francji i Włoch

Jak podkreślał Konecki, ok. 95 proc. wyprodukowanego w Polsce dużego sprzętu AGD trafia na eksport. - Ponad połowa polskiego eksportu jest wysyłana na trzy największe rynki unijne: Niemcy, Francja, Włochy oraz do Wielkiej Brytanii - wyjaśnił. Polska jest też drugim na świecie największym eksporterem dużego AGD. Nasz kraj odpowiada za ok. 13 proc. wartości światowego eksportu tych urządzeń, a w kategoriach takich jak suszarki do ubrań i zmywarki do naczyń jesteśmy numerem jeden.