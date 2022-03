Polska pomoże Ukraińcom wymienić hrywnę. Od piątku rusza skup w PKO BP

Wszystkie hrywny skupione przez PKO BP zostaną sprzedane do Narodowego Banku Polskiego, który po zakończeniu skupu odsprzeda je Narodowemu Bankowi Ukrainy. Zarówno PKO BP, jak i Narodowy Bank Polski, stosują ten sam kurs, co oznacza, że żaden z wymienionych banków nie zarabia na wymianie hrywien na złote. W celu ułatwienia obsługi dużej liczby osób kurs hrywny ustalany jest w zaokrągleniu do pełnych groszy.