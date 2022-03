Polska rezyguje z rosyjskich surowców. "Ceny wzrosną"

- Jeżeli chodzi o paliwa, to mamy tutaj bardzo dużą zależność od Rosji i realizacja tego postulatu będzie prowadzić do wzrostu cen. Musimy znaleźć innych dostawców, z bardziej odległych rynków. W oczywisty sposób, jeśli będziemy w miejsce węgla z Rosji sprowadzać węgiel z Australii, to chociażby koszty transportu będą wyższe. To jest koszt tego, że przestaniemy finansować Rosję - Powiedział w programie "Money. To się Liczy" dr Jakub Olipra, ekonomista Credit Agricole.