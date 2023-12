Polski firma głodna nowych rynków. Pierwszy sklep w stolicy Rumunii otwarty

Przedsiębiorca dodał, że lokalizację pierwszego sklepu w Rumunii wybrano jedną z najbardziej rozpoznawalnych galerii handlowych, co z pewnością zwiększy ekspozycję marki Wittchen i ułatwi dotarcie do potencjalnych klientów. Decyzję o otwarciu sklepu stacjonarnego poprzedziło uruchomienie sklepu on-line, który rozpoczął działalność na rumuńskim rynku w 2022 roku. Prezes Wittchen zapowiedział, że firma będzie uważnie obserwować sprzedaż w salonie w Bukareszcie i jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to być może już w przyszłym roku otworzy kolejne sklepy stacjonarne w Rumunii.