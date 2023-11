Znana polska firma pokazała wyniki. Prezes tłumaczy, co się dzieje

W ubiegły piątek firma Wittchen opublikowała raport finansowy za trzeci kwartał 2023 roku. Wynika z niego, że w okresie trzech kwartałów 2023 roku przychody Grupy Wittchen zwiększyły się o ponad 24 proc. rok do roku do 334,8 mln zł, a zysk netto wzrósł o blisko 20 proc. rdr do 40,6 mln zł. Marża brutto na sprzedaży wyniosła 62,9 proc. (-0,2 pkt. proc. rdr).