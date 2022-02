Polski Ład będzie poszerzony. Ważne zmiany w ciągu kilku tygodni

- Ulga dla klasy średniej przynosi największe korzyści zarabiającym ok. 8,5 tys. zł miesięcznie. To jest ok. 2 tys. zł rocznie. Wyobraźmy sobie hipotetyczną sytuację, że ktoś zarabia 8,5 tys. zł miesięcznie, ale w grudniu dostaje premię w wysokości 50 tys. zł. W tej sytuacji przekracza widełki i ulgę trzeba będzie zwrócić, ale to jest kwota 2 tys. zł, więc dla kogoś, kto dostanie 50 tys. zł, to nie będzie duża kwota – powiedział Czernicki. Dodał, że to hipotetyczny przykład, ale limit ulgi dla klasy średniej wynosi od 68 do 133 tys. zł, a więc to zarobki, przy których kwota zwrotu będzie "do udźwignięcia".