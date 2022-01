Polski Ład namieszał. Polacy nie wiedzą, ile dostaną wypłaty

Resort finansów chce, by księgowi liczyli pensje pracowników dwoma sposobami. Jeśli nowy Polski Ład sprawi, że zaliczka na podatek będzie wyższa niż w ubiegłym roku, mają pobrać tę, liczoną według starych zasad. Wydano instrukcję, jak to zrobić. Księgowi uważają, że nowe rozporządzenie jest nie do zrealizowania.