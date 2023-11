Polski producent mebli ogłasza masowe zwolnienia. Setki osób stracą pracę

Forte to jeden z największych europejskich producentów mebli do samodzielnego montażu. Obecnie posiada pięć zakładów produkcyjnych zlokalizowanych w Ostrowi Mazowieckiej, Suwałkach, Białymstoku oraz w Hajnówce. Całkowita powierzchnia produkcyjna fabryk wynosi 143 tysiące metrów kwadratowych, zaś powierzchnia magazynowa to 103 tysiące metrów kwadratowych. Każdego roku do oferty wprowadza blisko 1 500 nowych wzorów.