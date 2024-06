Polski rolnik zachwycony sezonem. "Mówiłem: 22 zł, płacili 2 razy tyle"

Ceny truskawek w 2024 r.

Truskawki pojawiły się w tym roku wcześniej i wcześniej też znikną. Na rynkach hurtowych sprzedawcy jeszcze handlują tymi owocami, jednak ceny są bardzo rozstrzelone. W Broniszach ceny truskawek wahają się obecnie od 9 do 20 zł/kg. Średnia cena to 12 zł/kg. Natomiast na rynku hurtowym Zajazdowa w Łodzi łubianka truskawek kosztuje 30-35 zł. To oznacza, że kilogram tych owoców jest sprzedawany za 15-,17,50 zł.