Polskie firmy jednoczą siły i apelują o pomoc w walce z kryzysem gospodarczym

Zamknięcie galerii handlowych spowodowało, że wiele przedsiębiorstw zostało z dnia na dzień pozbawionych dochodów. Właściciele firm postanowili zjednoczyć się w walce o przyszłość, powołując Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług. W swoich postulatach apelował on do prezydenta i rządu o wsparcie w ochronie miejsc pracy w czasie pandemii koronawirusa oraz po jej zakończeniu. Teraz proponuje rozwiązania do Tarczy 2.0., które dają nadzieję na poprawę losu polskich firm.

Artykuł sponsorowany

Celem ochrona ponad 200 000 miejsc pracy

Firmy z sektora handlowo-usługowego szczególnie mocno dotknął kryzys związany z wybuchem epidemii koronawirusa. Z dnia na dzień straciły one zdolność do dalszego funkcjonowania, co wiązało się z ogromnym spadkiem przychodów i problemami z pokryciem zobowiązań wobec dostawców, podwykonawców, ale przede wszystkim wobec zatrudnianych pracowników. Zrzeszone w ZPPHiU przedsiębiorstwa zwróciły się do rządu o pomoc, licząc na wsparcie państwa w ochronie ponad 200 000 miejsc pracy, ale i nie tylko. Wśród pierwotnych postulatów znalazły się m.in. umożliwienie pracodawcy skrócenia wymiaru pracy wraz z proporcjonalnym zmniejszeniem wynagrodzenia, partycypacja rządu w pokryciu kosztów wynagrodzeń pracowników na poziomie 80% płacy podstawowej w okresie zamknięcia centrów handlowych oraz w okresie wychodzenia z pandemii, a także wsparcie w zachowaniu płynności finansowej (np. abolicja opłat czynszowych dla galerii przez czas ich zamknięcia i 6 miesięcy po ich otwarciu, przesunięcie spłat kredytów czy zwolnienie z podatków CIT, PIT, VAT dla branży handlu detalicznego i usług naliczanych za okres zamknięcia centrów handlowych).

Koła ratunkowe dla polskich przedsiębiorców

Związek Polskich Pracodawców Handlu i Usług zwrócił się również o wsparcie do prezydenta Andrzeja Dudy w specjalnym liście. Czytamy w nim:

Większość z nas to firmy rodzinne. Jako takie traktujemy naszych pracowników w sposób szczególny. Wielu z nich jest z nami od samego początku. Czujemy się w pierwszej kolejności odpowiedzialni za nich, a dopiero potem za nasze firmy, z których wiele dumnie reprezentuje nasz kraj za granicą. Nasze trudności bezpośrednio przekładają się na losy naszych kooperantów, często drobnych zakładów wytwórczych. Nasze firmy i nasi kooperanci to ponad pół miliona miejsc pracy. Głęboko wierzymy, że zechce Pan wsłuchać się w nasz głos i nie pozostanie obojętny wobec realnej groźby utraty miejsc pracy przez setki tysięcy rodaków. Jesteśmy pełni obaw, że będziemy mieli do czynienia z ogromem ludzkich tragedii.

Szansą na uratowanie etatów i zachowanie płynności finansowej są decyzje, które zapadną w ciągu najbliższych dni. Przedsiębiorcy z ZPPHiU proponują "koła ratunkowe" w postaci postulatów do Tarczy 2.0, m.in. przedłużenie co najmniej do końca roku obecnie obowiązujących regulacji dotyczących wsparcia wynagrodzeń w wypadku przestojów lub obniżenia czasu pracy czy 8% od przychodu jako całkowitej opłaty dla wynajmujących (OCR) do momentu osiągnięcia 90% przychodów z 2019 r.

Jednak jak pokazuje najnowszy raport PwC –"Polski sektor modowy na krawędzi – wpływ COVID-19" – w samej branży modowej, pomimo wsparcia rządowego, firmom może zabraknąć nawet 32 mld zł. To ogromny cios dla polskiej gospodarki, bo krajowe przedsiębiorstwa z tego sektora przynoszą budżetowi państwa co roku nawet do 16 mld zł

ZPPHiU zrzesza obecnie 190 firm, wśród których są m.in. LPP S.A. (właściciel Reserved, Mohito, Cropp, House i Sinsay), Apart Sp. z.o.o., Benefit System S.A., Grupa Empik, Inglot Sp. z.o.o., Smyk Sp. z.o.o. czy Yes S.A. Więcej informacji na temat Związku Polskich Pracodawców Handlu i Usług można znaleźć na stronie https://zpphiu.pl/.