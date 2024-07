"Polskie Malediwy" bez kolejek dla krakowian. Awantura o regulamin

Również sami mieszkańcy Krakowa nie są przekonani co do skuteczności tej zmiany. - Myślę, że jest to dodatkowa komplikacja, która tylko podniesie emocje, a nie przyczyni się do rozładowania tłumów chętnych. Po pierwsze, można przyjąć, że w zdecydowanej większości plażowicze to mieszkańcy Krakowa, a nie turyści. Po drugie, legitymowanie wchodzących i organizacja dwóch kolejek - to zajmuje czas i wymaga pomysłu (do bramki bliższej od skrzyżowania jest bardzo wąskie wejście, nie da się zrobić dwóch kolejek) - podkreśla pani Anna.