Praca w handlu, czyli 3 tys. na rękę i etat. Chętnych brak

Klienci jednego z delikatesów w Gdańsku zwrócili uwagę na nietypową ulotkę. Właściciele sklepu przepraszali w niej za długi czas oczekiwania w kolejce. Tłumaczyli to tym, że nie ma chętnych do pracy. Okazuje się, że nikt nie chce pracować za ladą za 3 tysiące złotych na rękę.

Ta kartka mówi sama za siebie (zdjęcie Użytkownika dziejesie.wp.pl, Fot: dziejesie.wp.pl)

Wiadomość w tej sprawie dostaliśmy na dziejesie.wp.pl. Czytrlnik opisał, co zobaczył podczas zakupów w jednym z delikatesów mięsnych przy ulicy Hallera w Gdańsku. Tego dnia nie było zbyt wielu klientów. Mężczyzna zauważył ulotkę przy ladzie. Było na niej napisane, że sklep przeprasza osoby robiące zakupy za to, że muszą długo czekać w kolejce. Powodem ma być brak ludzi do pracy. Jednocześnie właściciele sklepu zaznaczyli, że dołożą wszelkich starań, aby zmienić obecną sytuację.

Skontaktowaliśmy się z właścicielem sklepu. Pan Maciej powiedział nam, że znalezienie dobrego pracownika to dziś duży problem.

- Mam trzy sklepy. Dwa w Elblągu i jeden w Trójmieście. Tylko tu jest taki problem. Wrzuciłem ogłoszenie o pracę miesiąc temu. Zaproponowałem umowę na pełen etat i 3 tys. zł na rękę. Odezwały się trzy osoby. Przyszły dwie. Jedna była nietrzeźwa. To jest jakiś pech – tłumaczy pan Maciej.

Jak dodaje, dziś często jest tak, że pracownicy mają duże wymagania finansowe. Nie zawsze idzie to w parze z zaangażowaniem. Gdy pracy robi się dużo, to jest kłopot, by przekonać pracownika do zostania po godzinach.

- Zdarzało się, że przez miesiąc przywoziłem pracownice z Elbląga do Gdańska, gdy brakowało załogi. Teraz pracują u mnie dwie panie. Jedna z Ukrainy, a druga z Białorusi. Nie wiem, czy za chwilę nie powiedzą mi, że rezygnują. A pracy jest dużo. Trzeba przyjąć towar, zadbać o to, by był świeży, zliczyć utarg, przygotować sklep. Gdy kogoś zabraknie, to za chwilę robi się kolejka i klienci narzekają – tłumaczy pan Maciej.

Zdaniem naszego rozmówcy, problemem są świadczenia od państwa. Niektóre osoby przeliczyły, że nie opłaca im się przychodzić do pracy.

- Tu obok jest Biedronka i też jest problem. Dwie osoby na cały sklep, a jedna w magazynie. Podstawa do 2 i pół tys. zł na rękę. Do tego premia za obecność. Ale nikt tego nie chce. Jeden facet mi mówił, że ma pięcioro dzieci. Dostaje 500 plus i może siedzieć cały czas w domu – rozkłada ręce pan Maciej.

Właściciel delikatesów nie ma pewności, jak długo jego biznes wytrzyma. Daje sobie czas do końca roku.