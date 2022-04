Półtora miliona osób ucieszy się jeszcze przed świętami. Minister zapowiada przelewy

Trwa wypłata trzynastych emerytur. Jak poinformowała w środę minister rodziny i polityki Marlena Maląg, do soboty, a więc przed świętami wielkanocnymi, trzynastki trafią jeszcze do niemal półtora miliona osób. 3,5 miliona już dostało pieniądze, a w przypadku niecałych pięciu milionów stanie się to po świętach.