Półtora tysiąca milionerów dzięki Lotto. Właśnie padła historyczna wygrana

Półtora tysiąca milionerów w Lotto

Czwartkowa "szóstka" jest historyczna. Za jej sprawą liczba osób, które dzięki wygranej w Lotto i Lotto Plus stały się milionerami, sięgnęła 1,5 tysiąca. Totalizator Sportowy podkreśla, że to dane liczone od 1996 roku - wtedy to została wprowadzona zasada kumulacji nagród pierwszego stopnia.