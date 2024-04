Półtora tysiąca nowego świadczenia dla rodziców. Rząd zdecydował

Szymon Hołownia, marszałek Sejmu i lider Polski 2050, wyraził wątpliwości co do projektu. W wywiadzie dla TVN24 powiedział, że jego partia ma pewne zastrzeżenia co do projektu, który zawiera 81 artykułów. Hołownia dodał, że projekt nie jest przedmiotem "umowy koalicyjnej", dlatego na wtorkowym posiedzeniu Rady Ministrów członkowie rządu z Polski 2050 będą postulowali o możliwość ustosunkowania się do niego, bo chcą go przeanalizować.