Babciowe. Kiedy zostanie wprowadzone? Na jakich warunkach?

Babciowe. Zasady. Ten warunek trzeba będzie spełnić

Jak zapowiedziała szefowa resortu rodziny, jednym z wymogów wypłaty "babciowego" będzie zawarcie umowy z opiekunem dziecka. Chodzi o to, "by zawrzeć jakiegoś rodzaju umowę z babcią, ciocią, wujkiem, dziadkiem, by zgłosić, kto konkretnie opiekuje się dzieckiem".