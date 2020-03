WP Finanse Poczta WP Pilot Program TV Menu Promocje

Artykuł sponsorowany filantropia 1 godzinę temu Pomaganie jest fajne, czyli charytatywna działalność firm nad Wisłą Filantropijna działalność w Polsce nabiera coraz większego znaczenia. Według raportu agencji Wavemaker aż 88% uczestniczących w badaniu internautów zadeklarowało swoje zaangażowanie przynajmniej w jedną inicjatywę charytatywną w ciągu roku. Na tym polu dobry przykład dają także firmy. Choć powodzenie inicjatyw nie byłoby możliwe bez obywateli, którym nieobce jest niesienie pomocy, te przedsiębiorstwa również stanęły na wysokości zadania! Głosuj Głosuj Podziel się Opinie (materiały partnera) Wsparcie dla ponad 100 organizacji i przeszło 2,8 mln zł – tak w 2019 roku pomagała Fundacja LPP Społeczna odpowiedzialność biznesu, przyjazne środowisku rozwiązania, sukcesy w biznesie – te sformułowania nie są obce LPP, czyli polskiej firmie rodzinnej, która wyróżnia się jeszcze jedną wartością. Przedsiębiorstwo z Pomorza już od wielu lat odznacza się ogromnym zaangażowaniem w działalność dobroczynną – tylko w 2019 roku Fundacja LPP wsparła ponad 100 organizacji darowiznami rzeczowymi i pieniężnymi opiewającymi na przeszło 2,8 mln zł! Filantropijne inicjatywy koncentrują się przede wszystkim na przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu, a także ochronie zdrowia i środowiska. Wśród podmiotów, którym tylko w ubiegłym roku wcześniej wspomniana fundacja udzieliła wsparcia znaleźli się m.in.: Gdańska Fundacja Innowacji Społecznej – jej wychowankowie, dzięki rearanżacji części restauracyjnej w So Stay Hotel przeprowadzonej przez grafików i architektów LPP, mogą zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe w jeszcze bardziej atrakcyjnych warunkach.

– jej wychowankowie, dzięki rearanżacji części restauracyjnej w So Stay Hotel przeprowadzonej przez grafików i architektów LPP, mogą zdobywać pierwsze doświadczenie zawodowe w jeszcze bardziej atrakcyjnych warunkach. Towarzystwo Pomocy im. Św. Brata Alberta – dzięki zbiórce używanej odzieży w wybranych salonach Reserved, Mohito i House do podopiecznych towarzystwa trafiły blisko 3 tony odzieży!

– dzięki zbiórce używanej odzieży w wybranych salonach Reserved, Mohito i House do podopiecznych towarzystwa trafiły blisko 3 tony odzieży! Gdańska Fundacja Korczaka – przekazane środki fundacja wykorzystała na rehabilitację oraz terapię dzieci. Przykłady inicjatyw organizowanych przez LPP można mnożyć, ale na szczególną uwagę zasługują także… WolontWariaci, czyli pracownicy firmy osoby, którzy w 2019 roku poświęcili łącznie 1650 godzin na pomoc najbardziej potrzebującym, angażując się m.in. w kupno prezentów dla podopiecznych Domu na Skraju czy Fundacji Anny Dymnej Mimo Wszystko. „Pomagamy jak umiemy”, czyli kolejna już odsłona programu Rossmanna Obok stowarzyszeń, fundacji i osób potrzebujących nie przechodzi obojętnie również Rossmann. Firma będąca jedną z największych sieci drogeryjnych na Starym Kontynencie już od kilku lat prowadzi akcję „Pomagamy jak umiemy”. Jej sukces nie byłby jednak możliwy bez zaangażowania klientów, którzy swoją „cegiełkę” mogli dołożyć poprzez zainstalowanie aplikacji mobilnej Klubu Rossmann i sukcesywne gromadzenie cennych punktów. Finalnie, każdy z klientów mógł wskazać znajdujący się na liście podmiot i zadecydować, któremu z nich przekaże wspomniane punkty. Dzięki akcji tylko w 2019 roku zgromadzono 5 mln zł i przekazano 250 organizacjom charytatywnym produkty o tej samej wartości. Wśród obdarowywanych znalazły się m.in.: Fundacja na rzecz zwierząt "Dzika Ostoja" w Szczecinie (woj. zachodniopomorskie),

Fundacja Hospicyjna w Gdańsku (woj. pomorskie),

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Iławie (woj. warmińsko-mazurskie),

Fundacja dla zwierząt Jedno Serce Nie Da Rady w Białymstoku (woj. podlaskie),

Fundacja Domowe Hospicjum Dziecięce "Promyczek" w Otwocku (woj. mazowieckie),

Amazonki Grudziądz (woj. kujawsko-pomorskie),

Fundacja "Głosem zwierząt" w Skórzewie (woj. wielkopolskie),

Koło Gorzowskie Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta (woj. lubuskie),

Dom Dziecka w Oławie (woj. dolnośląskie),

Stowarzyszenie Rodzin i Przyjaciół Autystów "Mały Książę" w Kędzierzynie-Koźlu (woj. opolskie),

Fundacja Nadzieja – Dzieci w Zabrzu (woj. śląskie),

Fundacja Promień Radości w Radomsku (woj. łódzkie),

Fundacja "Przyjazny Dom Dziecka" w Kielcach (woj. świętokrzyskie),

Hospicjum Dobrego Samarytanina w Lublinie (woj. lubelskie),

Fundacja Urszuli Smok "Podaruj Życie" w Krakowie (woj. małopolskie),

Gorzyckie Stowarzyszenie Zwierzęcy Zakątek (woj. podkarpackie), Bank Pekao S.A. i wielopłaszczyznowa działalność filantropijna Będący w potrzebie mogą liczyć też na pomoc Fundacji Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona. Działająca od 1997 roku organizacja niesie pomoc m.in. dzieciom i młodzieży, wspiera przedsięwzięcia o charakterze naukowym i badawczym oraz działania mające na celu ochronę środowiska, przyczynia się do popularyzowania kultury, a także realizuje projekty charytatywne. Priorytetem dla wspomnianej fundacji są przede wszystkim ci, którzy zostali pokrzywdzeni przez los w wyniku zdarzeń losowych lub problemów zdrowotnych. Na długiej liście inicjatyw charytatywnych wyszczególnić można chociażby: zakup pomocy dydaktycznych oraz sprzętu elektronicznego dla szkół w niewielkich miastach i na wsiach,

ufundowanie turnusów rehabilitacyjnych dla niepełnosprawnych i chorych dzieci,

finansowanie akcji dożywiania najmłodszych w świetlicach socjoterapeutycznych, szkołach, parafiach czy przedszkolach,

stałe wsparcie dla podmiotów takich jak Monar-Markot, Caritas, Towarzystwo Przyjaciół Dzieci. Co więcej, Fundacja Banku Pekao S.A. imienia dr. Mariana Kantona wspiera także zdolnych uczniów oraz studentów, inwestując np. w stypendia, które trafiają do wybitnej młodzieży, studiującej m.in. kierunki związane z prawem czy administracją. Jak widać, przykładów filantropijnej działalności nad Wisłą nie brakuje. Choć bezinteresowną pomoc potrzebującym niosą przedsiębiorstwa reprezentujące najróżniejsze gałęzie gospodarki, bez wątpienia łączy je jedno – chęć polepszenia sytuacji tych, których los nie oszczędzał. Artykul sponsorowany Oceń artykuł: 0 0 Share Odwiedź Instagram 👍 Lubię to! na Facebooku Komentarze