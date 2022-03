Pomoc dla uchodźców. Tego teraz najbardziej potrzebują

Trzeba by się zastanowić nad tym, do kogo kierujemy naszą pomoc. Jeśli to są Ukraińcy w Polsce, to te osoby często już znalazły sobie mieszkanie i potrzebują tego, czego nie były w stanie zabrać z domu, jak np. garnki, ubrania na okres przejściowy, zeszyty dla dzieci, które wracają do szkół. Dla osób, które właśnie przekraczają granicę, potrzebne są zupełnie inne rzeczy. Np. żywność, którą można zjeść po drodze, artykuły higieniczne, pieluszki. Osobom, które zostały w Ukrainie, potrzebna jest jeszcze inna pomoc. Zupełnie czegoś innego będą z kolei potrzebować instytucje. Dlatego najbardziej efektywna jest pomoc finansowa. Można też zapytać. Jeśli w naszej okolicy działają małe stowarzyszenia, to one często ogłaszają co jest aktualnie potrzebne - powiedziała w programie "Money. To się Liczy" Helena Krajewska z Polskiej Akcji Humanitarnej.