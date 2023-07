Pompy ciepła stały się hitem. Gigantyczny wzrost zainteresowania w Polsce

Przypomnijmy, że w programie "Mój Prąd 5.0", oprócz dopłat do paneli PV czy magazynów energii, jest możliwość uzyskania wsparcia do kupna pomp ciepła i kolektorów słonecznych na ciepłą wodę użytkową. wybierając gruntową pompę ciepła, można otrzymać do 28,5 tys. zł. Jeśli zdecydujemy się na pompę ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie energetycznej, jest to do 19,4 tys. zł; dla pozostałych pomp powietrze/woda − do 12,6 tys. zł; dla pomp powietrze/powietrze − do 4,4 tys. zł. W przypadku kolektorów słonecznych dotacje wyniosą do 3,5 tys. zł. Przy kompleksowej inwestycji maksymalna dotacja, jaką można otrzymać w programie, sięga 58 tys. zł.