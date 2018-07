Pomyłka urzędnika. Wysłał list do św. Antoniego

Urząd chciał skontaktować się ze świętym? Ksiądz otrzymał list adresowany do... Antoniego Padewskiego.

Zdumienie księdza Siwka musiało być ogromne. Listonosz wręczył mu wiadomość adresowaną do Antoniego z Padwy. Dobrze, że list nie był polecony i Antoni nie musiał go podpisywać. Byłoby to trudne - w końcu święty nie żyje od ponad 780 lat.