Ponad 70 proc. nowych mieszkań Polacy kupują za gotówkę

Hossa na rynku mieszkaniowym ma się dobrze. Polacy wciąż szturmują biura sprzedaży deweloperów. Kupują mieszkania zarówno na własne potrzeby, jak pod inwestycje - zamierzają czerpać zyski z wynajmu. Najbardziej zaskakuje jednak, że ponad 70 proc. kupujących płaci gotówką.

Skąd tak dynamiczne wzrosty? Głównym "winowajcą" są rekordowo niskie stopy procentowe. Skłaniają one osoby posiadające kapitał do poszukiwania bardziej intratnego sposobu inwestowania gotówki niż trzymanie jej na bankowych lokatach. Wszystko dlatego, że banki na przeciętnym depozycie doliczają do kapitału odsetki za wolno, aby pokonać inflację. I choć zakup mieszkania na wynajem nie jest pozbawiony ryzyka i wymaga sporego zaangażowania od inwestora, to zysk z takiej inwestycji kilkukrotnie przewyższa to co oferują bankowe lokaty. Do tego należy dodać dynamicznie rosnącą gospodarkę, pęczniejące wynagrodzenia i niskie bezrobocie. To wszystko przekłada się na optymizm Polaków. Gdyby tego było mało, to mamy jeszcze do czynienia z wyraźnym wzrostem popytu na mieszkania w związku z migracjami zarobkowymi naszych wschodnich sąsiadów. To wszystko ma wpływ na skalę obserwowanej wciąż hossy mieszkaniowej.