Ponad 750 tysięcy Polaków dostaje specjalne świadczenie. Wiceminister podał nowe liczby

500 plus dla niesamodzielnych. Wiceminister podał nowe dane

Wnioski o wsparcie można składać od września 2019 roku. Świadczenie jest przeznaczone dla osób, które ukończyły 18 lat, mieszkają na terytorium Polski i są niezdolne do samodzielnej egzystencji. Wiceszef resortu rodziny poinformował, że łącznie do końca 2021 r. wpłynęło 1,1 mln wniosków, wydano także 767,5 tys. decyzji o przyznaniu świadczenia. - W około 200 tys. przypadków odmówiono prawa do świadczenia, głównie ze względu na to, że nie stwierdzono niezdolności do samodzielnej egzystencji, tej głównej przesłanki upoważniającej do tego świadczenia - przekazał Szwed.