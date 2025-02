Ponad 8,5 tys. zł dopłaty od marca. Ta grupa może skorzystać

Dofinansowanie do skuterów elektrycznych wynosi maksymalnie 8663 zł. Wnioski można składać w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW). W przypadku pytań, zainteresowani mogą kontaktować się z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie. Dopłaty adresowane są do:

Przelewy do końca marca. 240 zł bez wniosku dla milionów Polaków

Równolegle planowane są dopłaty do rowerów elektrycznych, które ruszą w drugim kwartale roku. Budżet na ten cel wynosi 50 mln zł. Wsparcie dla rowerów standardowych wyniesie do 2,5 tys. zł, a dla rowerów cargo do 4,5 tys. zł.