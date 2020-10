Ponad miesiąc czekała na zamówienie. Po naszej interwencji natychmiast zwrócono pieniądze

- Po zrobieniu przelewu nie dostałam żadnej informacji ani potwierdzenia, czy moje pieniądze wpłynęły i co będzie działo się dalej z zamówieniem. Po 4 dniach nadal nie wiedziałam, jaki jest status przesyłki, więc wysłałam zapytanie do sklepu. Otrzymałam maila, takiego stylizowanego na odpowiedź automatyczną, że moje pieniądze wpłynęły i że trwa realizacja zamówienia – opowiada pani Agata.

Kobieta czekała kolejny tydzień i nadal nie otrzymała swojej przesyłki. Nie dostała również informacji, co się z nią dzieje. Postanowiła napisać kolejną wiadomość do sklepu. - Znowu dostałam maila stylizowanego na automatyczną wiadomość, że moje zamówienie jest w trakcie kompletowania. W tym momencie wiedziałam, że coś jest nie tak – opowiada nasza czytelniczka.

Tygodnie spędzone na czekaniu

Po naszej interwencji przelew doszedł natychmiast

Wina sklepu tylko "połowiczna"

Kobieta zwraca uwagę na to, że pandemia koronawirusa miała duży wpływ na obecną sytuację sklepu. - Były bardzo duże opóźnienia. Problemy mieliśmy my, ale też nasi dostawcy. Oprócz tego duża część zespołu musiała przebywać na kwarantannie. Realizujemy bardzo dużo zamówień, większość z nich szybko i sprawnie. Czasem zdarzy się jakieś opóźnienie, ale niepotrzebnie robi się z tego wielką aferę, jak szuka pani internetowego oszusta, to nie my – komentuje właścicielka sklepu internetowego.