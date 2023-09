Popularna aplikacja randkowa wprowadza kosztowną opłatę. 2100 zł miesięcznie

Tinder Select to nowy plan subskrypcyjny, na który mogą zdecydować się entuzjaści popularnej aplikacji do randkowania. Powinni jednak przygotować się na spory wydatek. Sięgnięcie po nowy plan to bowiem koszt 500 dolarów miesięcznie. To równowartość ok. 2100 zł, co daje niemal 26000 zł rocznie.