Pora na wniosek o 800 plus. ZUS wskazał termin

1 lutego ZUS zacznie przyjmować wnioski o świadczenie 800 plus na nowy okres świadczeniowy, który potrwa od 1 czerwca 2024 r. do 31 maja 2025 r. Rzecznik ZUS Paweł Żebrowski zapewnił, że Zakład jest gotowy do akcji przyjmowania wniosków, które będzie można złożyć na kilka sposobów.