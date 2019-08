Porażenie piorunem. Co z ubezpieczeniem?

Nagłe wyładowanie atmosferyczne doprowadziło do tragedii w Tatrach. Z jednej strony warto nauczyć się odpowiednich zachowań, by chronić się przed nagłymi zmianami pogody, które będą coraz częstsze. Z drugiej - pomyśleć o dobrym ubezpieczeniu, ale czy można ubezpieczyć się od rażenia piorunem?

W czwartek w wielu miejscach w Tatrach doszło do gwałtownego wyładowania atmosferycznego. Najtragiczniejsze nawiedziło Giewont, w samym rejonie góry było ok. 20 turystów. Zginęły cztery osoby, w tym dwoje dzieci. Najpewniej jeden z piorunów uderzył też w łańcuch, który służy turystom do bezpiecznej wspinaczki. W sumie poszkodowanych było ponad 150 osób, 30 nadal jest w szpitalach, a ratownicy TOPR wciąż przeczesują Tatry.