Porównuję ceny na Black Friday. Na 50 przypadków tylko jeden to prawdziwa okazja

Black Friday trwa już w najlepsze. Jednak w polskich realiach to często ściema i wiele ekspertów przyznaje, że sklepy liczą na naiwność klientów. Dlatego tydzień temu zrobiłam 50 screenów z różnych sklepów internetowych, a następnie porównałam je z piątkowymi cenami.

Wnioski? Nie napawają optymizmem. Owszem, czasem zdarzają się prawdziwe okazje. Ale raczej jest to kropla w morzu marketingowej ściemy. "Promocje" to najczęściej obniżki rzędu 100-200 zł przy przedmiotach o cenie idącej w tysiącach. W dodatku bardzo często lepsza cena była np. w sierpniu.

Zobacz też: Money. To się liczy - Ireneusz Kołodziej

I to by było na tyle. Reszta to przykłady promocji głównie na papierze (tudzież ekranie komputera lub smartfonu). Dopóki odpowiednie urzędy nie zaczną wyciągać konsekwencji za wprowadzanie klientów w błąd, uchronić możemy się przed nimi tylko wzmożoną czujnością.