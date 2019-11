Black Friday. Oszukują klientów udawanymi promocjami

Coraz trudniej firmom nabijać klientów w butelkę - i dobrze. Black Friday po polsku? Podnieść cenę, sztucznie ją obniżyć i udawać, że to przecena, a produkt sprzedać drożej niż przed promocją. Takie praktyki nie uchodzą płazem, w mediach społecznościowych szybko wypływają takie przekręty.

Co na to sieć? Każdemu odpowiada to samo: "w ciągu roku mamy wiele ofert specjalnych, ponieważ zawsze staramy się oferować naszym klientom to co najlepsze. Może to spowodować, że w tym roku kupisz produkt w niższej cenie niż obecnie w internecie. Mimo to w tym tygodniu na pewno znajdziesz wiele produktów w bezkonkurencyjnych cenach".