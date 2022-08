Portfel z 17 tysiącami złotych znaleziony w kościele. Oto co się stało z pieniędzmi

"Wzorowe zachowanie"

Policjanci przyjęli zgubę i przeliczyli gotówkę - okazało się, że w sumie było to niemal 17 tys. zł. "Dyżurny ustalił adres zamieszkania właściciela, do którego należały pieniądze i natychmiast wysłał tam dzielnicowego. Na miejscu funkcjonariusz zastał mężczyznę, który rozpoznał swój portfel. Po sprawdzeniu zawartości potwierdził, że nic nie zginęło. Całość wróciła już do właściciela" - relacjonuje głubczycka policja.