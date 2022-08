Oszust wpadł w ręce policji. Wyłudził od seniorek ponad sto tysięcy złotych

"Za namową fałszywego prokuratora kobieta pojechała do placówki bankowej, gdzie wybrała swoje oszczędności. Następnie przekazała pieniądze nieznajomemu mężczyźnie, który przyszedł do jej mieszkania" - relacjonowali funkcjonariusze. Oszust przekonywał, że zabezpieczy pieniądze w policyjnym depozycie, a kiedy rzekoma tajna akcja się zakończy, gotówka wróci w ręce seniorki. Do żadnego zwrotu jednak nie doszło.