Posłanka kontra plastik. Następna sieciówka na celowniku Agnieszki Pomaskiej

"Poważnie każdą sztukę ogórka i cukinii musicie pakować w plastik?!" – pyta Biedronkę na swoim Twitterze opozycyjna posłanka z Platformy Obywatelskiej. To już jej drugi taki wpis po uchwaleniu przez Europarlament zakazu używania plastiku w Europie.

To już drugi przypadek w ciągu tygodnia, kiedy Pomaska zwraca uwagę na ten problem. Trzy dni temu pod lupą posłanki znalazł się Lidl . "Jeśli zastanawiacie się od czego zacząć w kwestii plastiku spójrzcie na to. "Bio" warzywa i owoce z dużego marketu w podwójnym plastikowym opakowaniu. Prawda jest taka, że pod jego wpływem to już nie powinno być "bio" – napisała na swoim Twitterze. Do wpisu dołączyła zdjęcia. Widać tam cukinie, winogrona i gruszki otoczone folią oraz mleko w plastikowym opakowaniu. Wszystko z napisem "bio".

"Decyzje związane z opakowaniami, w tym zwłaszcza z plastikiem, należą aktualnie do najważniejszych zmian wokół asortymentu produktów spożywczych oraz przemysłowych. Lidl Polska stawia w tym zakresie kolejny, pewny krok w ramach odpowiedzialności za otoczenie, w którym funkcjonuje. W marcu bieżącego roku przyjęliśmy bowiem zobowiązanie o redukcji opakowań plastikowych marek Lidla o 20% do 2025 r. To ambitny, ale nie jedyny cel w tym obszarze. Również do 2025 r. 100% plastiku użytego do produkcji opakowań marek własnych będzie możliwe do poddania recyklingowi. W rzeczywistości już rozpoczęliśmy realizację tych postulatów – jest to długofalowy proces, który obejmuje znakomitą większość produktów marek Lidla. Wierzymy, że aby osiągnąć sukces, powinien to być wspólny wysiłek całej branży." – czytamy w oświadczeniu.